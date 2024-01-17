Семь дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды
Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" предупредил о том, что введено ограничение движения на 7 участках дорог республиканского значения в ЗКО, сообщает Zakon.kz.
Из-за метели и плохой видимости закрыты автодороги:
- Уральск – Таскала – граница РФ, 4-104 км., Уральск – граница РФ – 100 км.
- Самара – Шымкент, 195-251 км, граница РФ – Уральск – 56 км.
- Самара – Шымкент, 261-393 км, п. Подстепное – п. Жымпиты – 132 км.
- Атырау – Уральск, 189-492 км, граница Атырауская области – г. Уральск – 303 км.
- Уральск – Теплое, 5-33 км, г. Уральск – граница РФ – 28 км.
- Подстепное – Федоровка – граница РФ, п. Подстепное – с. Федоровка – 36 км.
- Мостовой переход через реку Урал, 0-14 км, п. Подстепное – Птицефабрика – 14 км.
"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 765 единиц техники и 1452 человек", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 января 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript