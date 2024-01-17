Семь дорог закрыли в Казахстане из-за непогоды

Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" предупредил о том, что введено ограничение движения на 7 участках дорог республиканского значения в ЗКО, сообщает Zakon.kz.

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