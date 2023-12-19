Метель в Астане: акимат выступил с заявлением

19 декабря 2023 года акимат Астаны выступил с заявлением. В распространяемом сообщении сказано, что в столице из-за метели в усиленном режиме проводятся снегоуборочные работы, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного ведомства, на уборку улиц города от снега вышли свыше 2300 дорожных рабочих и порядка 1400 единиц спецтехники. Очистка от снега проводится с ночи 18 декабря с момента выпадения осадков.

"Снегоуборочные работы проводятся в усиленном режиме, с усилением в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары". Пресс-служба акимата Астаны





Кроме того, в городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

"С начала зимнего периода и выпадением осадков на снежные полигоны вывезли более 100 тыс. кубометров снега и совершено более 6600 рейсов. Призываем жителей и гостей города быть предельно внимательными при передвижении на улице, соблюдать правила безопасности при осадках". Пресс-служба акимата Астаны

Ранее АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратился к жителям Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий. Граждан просят соблюдать правила безопасности дорожного движения, а также не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений.