В ВКО действуют механизмы стабилизации цен на куриные яйца
Фото: пресс-центр ВКО
Стоимость десятка яиц І категории в регионе составляет 570 тенге. Дефицита по данному продукту нет.
По информации АО "СПК "Ертіс", в ВКО разработан механизм стабилизации цен путем предоставления займов субъектам предпринимательства. На сегодняшний день, в Усть-Каменогорске функционируют 24 павильона в рамках программы стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в которых можно приобрести яйца по фиксированной цене.
Поставку яиц осуществляют дистрибьюторы близлежащих регионов.
Фото: пресс-центр ВКО
Отметим, что краткосрочный период стабилизации позволил оценить динамику спроса со стороны населения. Впоследствии решено было продлить его еще на месяц, до 11 февраля.
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