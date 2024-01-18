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В ВКО действуют механизмы стабилизации цен на куриные яйца

В ВКО действуют механизмы стабилизации цен на куриные яйца Фото: пресс-центр ВКО
Стоимость десятка яиц І категории в регионе составляет 570 тенге. Дефицита по данному продукту нет.

По информации АО "СПК "Ертіс", в ВКО разработан механизм стабилизации цен путем предоставления займов субъектам предпринимательства. На сегодняшний день, в Усть-Каменогорске функционируют 24 павильона в рамках программы стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в которых можно приобрести яйца по фиксированной цене. 

Поставку яиц осуществляют дистрибьюторы близлежащих регионов.

В ВКО действуют механизмы стабилизации цен на куриные яйца

Фото: пресс-центр ВКО

Отметим, что краткосрочный период стабилизации позволил оценить динамику спроса со стороны населения. Впоследствии решено было продлить его еще на месяц, до 11 февраля.

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