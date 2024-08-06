Редкий гость попал в фотоловушку в Туркестанской области

Редкую птицу, занесенную в Красную книгу, удалось запечатлеть на видео в Туркестанской области. В фотоловушке природного парка "Сайрам-Угам" был зафиксирован черный аист, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в Казахстане черный аист встречается в таких парках, как "Баянаул", "Тарбагатай", "Көлсай көлдері", Каркаралинский Иле-Алатауский, Катон-Карагайский, Жонгар-Алатауский, Чарынский. Также их можно встретить в Западно-Алтайском, Алматинском, Маркакольском заповедниках.

"Эти территории играют ключевую роль в создании безопасной среды для этого редкого вида", – уточнили в пресс-службе парка.

Черный аист – птица из семейства аистовых. Занесен в Красные книги Беларуси, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана и России. Образ жизни черного аиста изучен слабо. Эта скрытная птица пытается избегать людей.

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