Миграционный контроль планируют усилить в Казахстане

В Казахстане обсуждается вопрос разработки нового пакета поправок, направленных на усиление миграционного контроля, сообщает Zakon.kz.

В целом, как рассказал председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков, рассматриваются вопросы возврата института регистрации иностранцев. Поправки будут распространяться не на туристов, а на тех, кто намеревается пребывать в Казахстане свыше 30 дней.

"Безусловно, сам механизм и порядок регистрации иностранцев планируем проводить упрощенно, с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию", – сказал он на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года.

По мнению спикера, эти меры позволят создать эффективные инструменты для улучшения миграционного контроля.

"Помимо этого, мы планируем пересмотреть и действующий порядок выдворения иностранцев. Сегодня он достаточно сложный. В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно", – заключил Аслан Аталыков.

Ранее сообщалось, что миграционная полиция выявила 1348 так называемых резиновых квартир, в которых незаконно проживали 36 тыс. человек.