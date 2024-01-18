Часть автодорог закрыли из-за непогоды в Западно-Казахстанской области

Автодороги закрыли из-за непогоды в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По данным "КазАвтоЖол", введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Западно-Казахстанской области, на автодороге республиканского значения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ" км 145-201, участок "с.Жалпатал-с.Казталовка".

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 239 единиц техники и 360 человек", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что введено ограничение движения на семи участках дорог республиканского значения в ЗКО.