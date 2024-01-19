Опубликовано совместное заявление президента Казахстана и главы Совета министров Италии
Фото: akorda.kz
Опубликовано совместное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, сообщает Zakon.kz.
Полный текст документа опубликовала Акорда.
Президент Казахстана и глава кабинетов министров Италии заявили о следующем:
- Отмечая действие Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой от 5 ноября 2009 года, выражаем удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях. Казахстан является главным экономическим партнером Италии в Центральной Азии, а Италия – крупнейшим торговым партнером Казахстана в Европейском Союзе и одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.
- Подчеркиваем, что за более чем тридцать лет с момента установления дипломатических отношений Казахстан и Италия трансформировали свои связи в прочное партнерство, основанное на взаимном доверии, общих ценностях и эффективном сотрудничестве.
- Отмечаем высокую динамику казахстанско-итальянского сотрудничества и желаем продолжить в духе стратегического партнерства диверсификацию и углубление связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.
- В экономической сфере, основываясь на Совместном заявлении заместителей премьер-министров – министров иностранных дел Казахстана и Италии, подписанном 5 сентября 2023 года в Астане, подчеркиваем высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиционных связей. Ключевыми направлениями сотрудничества являются энергетика, разведка и добыча природных ресурсов, "зеленая" экономика, строительство, инфраструктура, транспорт и логистика, сельское хозяйство, научно-технологическая деятельность и консалтинговые услуги. Подчеркивая важность углубления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, приветствуем создание Делового совета.
- Отмечаем важность переговоров по Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Итальянской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое будет способствовать улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Италией.
- Также отмечаем важность расширения сотрудничества в сфере высшего образования между ведущими казахстанскими и итальянскими университетами, в частности, специализирующимися в области науки и технологий.
- Выражаем намерение наращивать сотрудничество в сфере культуры. Приветствуем официальное открытие 30 ноября 2023 года Итальянского культурного центра в городе Алматы – первого в Центральной Азии, – что стало еще одним шагом по пути сближения двух народов и развития культурных связей.
- Стороны отметили, что участие Казахстана в 60-й Международной биеннале современного искусства в Венеции будет способствовать популяризации культуры и искусства Казахстана как в Италии, так и за рубежом.
- Заявляем о готовности двух государств продолжить тесное взаимодействие в рамках Cоглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года. В этой связи, приветствуем проведение первого Саммита "Центральная Азия – Европейский союз", прошедшего 27 октября 2022 года в Астане.
- С удовлетворением отмечаем запуск крупных инициатив в сфере транспорта и связи в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Выражаем поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway.
- Подтверждаем стремление двух стран к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию. Отмечаем важность проведения в 2024 году встречи в формате "ЦА+Италия" в городе Рим, а в 2025 году – в Казахстане.
- Председатель Совета Министров Итальянской Республики высоко оценивает роль Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в вопросе дальнейшего углубления сотрудничества, укрепления мира, формирования атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в Центрально-Азиатском регионе, а также повышения их значимости на международной арене.
- Председатель Совета Министров Итальянской Республики в рамках дальнейшего продвижения климатической повестки высоко оценивает соответствующие инициативы Республики Казахстан, принимая также к сведению предложение о создании Проектного офиса стран Центральной Азии по охране окружающей среды и изменению климата в Алматы и предложение о проведении Регионального климатического саммита под эгидой Организации Объединенных Наций в 2026 году в Казахстане.
- Выступаем за укрепление взаимодействия двух стран на основе принципа взаимного уважения. Подтверждаем полное уважение к Уставу ООН как общей основе для сосуществования и сотрудничества, а также обоюдное стремление содействовать миру, безопасности и стабильности как на глобальном, так и на региональном уровнях, продолжая способствовать диалогу по вопросам международной миграции, в том числе, в рамках Алматинского процесса, и углубить двустороннее сотрудничество в рамках многосторонних форумов, таких как Организация Объединенных Наций.
- В контексте актуальности климатической повестки подтверждаем твердый настрой на борьбу с изменением климата и приветствуем подтверждение цели удержания уровня глобального потепления в пределах 1,5° на Всемирной конференции по климату (COP28), состоявшейся в 2023 году г. Дубай.
- Президент Республики Казахстан желает председателю Совета министров Итальянской Республики успехов в ходе председательства страны в "Большой семерке".
- Президент Республики Казахстан приглашает председателя Совета министров Итальянской Республики совершить визит в Казахстан в ближайшее время.
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