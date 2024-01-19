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ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию

ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию Фото: МО РК
Министр обороны Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента сообщил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию, передает Zakon.kz.

Это случилось впервые:

"На сегодня впервые мы добились того, что ООН дала нам самостоятельную миссию, мы пойдем выполнять под нашим флагом. В первую очередь, это патрулирование районов, выполнение комендантской службы, рота будет в резерве".

Личный состав уже готов и получил положительную оценку ООН.

"Вся наша деятельность лицензирована".Руслан Жаксылыков

Основная задача казахстанских войск – нахождение в резерве, несение комендантской службы, в случае необходимости – разминирование местности, охрана объектов ООН.

Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:

  • "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль);
  • "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль);
  • "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан);
  • "Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

Миротворческая миссия ООН в Конго, которая помогала в борьбе с повстанцами более двух десятилетий, прежде чем правительство Конго попросило ее покинуть страну, завершит свой вывод из этой центральноафриканской страны к концу 2024 года.

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