Министр обороны Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента сообщил, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию, передает Zakon.kz.

Это случилось впервые:

"На сегодня впервые мы добились того, что ООН дала нам самостоятельную миссию, мы пойдем выполнять под нашим флагом. В первую очередь, это патрулирование районов, выполнение комендантской службы, рота будет в резерве".

Личный состав уже готов и получил положительную оценку ООН.

"Вся наша деятельность лицензирована". Руслан Жаксылыков

Основная задача казахстанских войск – нахождение в резерве, несение комендантской службы, в случае необходимости – разминирование местности, охрана объектов ООН.



Министр внес предложение о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил Республики Казахстан (рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения) в количестве до 430 человек для участия в миссиях ООН:

"Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия – Израиль);

"Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина – Израиль);

"Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан);

"Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее" (UNISFA, Судан).

Миротворческая миссия ООН в Конго, которая помогала в борьбе с повстанцами более двух десятилетий, прежде чем правительство Конго попросило ее покинуть страну, завершит свой вывод из этой центральноафриканской страны к концу 2024 года.

