Какой техникой обеспечены казахстанские миротворцы на Голанских высотах

Казахстанские миротворцы продолжают выполнять свою миссию на Голанских высотах. Какую технику используют военнослужащие РК в Сирии и как проходила переброска из Казахстана – в материале Zakon.kz.

В данный момент на Голанских высотах задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами выполняют 140 казахстанцев.

В Сирии казахстанский миротворческий контингент является ротой резерва командующего миссией и выполняет задачи в соответствии с мандатом миссии ООН. В обязанности военнослужащих из Казахстана входят патрулирование в зоне ответственности миссии, охрана и усиление блокпостов, разминирование взрывоопасных предметов,а также сопровождение и эвакуация персонала ООН.

Техника на службе миротворцев

В основном для патрулирования казахстанские миротворцы используют бронированные автомобили "Арлан". Эта военная техника относится к виду специальных машин с усиленной противоминной защитой и имеет международную маркировку MRAP (mine resistant ambush protected – защищенная от подрыва мин и атак из засад).

Впервые такими бронеавтомобилями начали пользоваться Вооруженные силы ЮАР в ходе боевых действий в Анголе и Намибии, позже их опыт переняли и другие государства. К примеру, в армии США такие машины задействовали после вторжения в Ирак.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Машины типа MRAP применяются при перемещении личного состава по территориям, на которых действуют военные формирования, ведущие партизанские боевые действия. Данный тип броневиков обладает большим дорожным просветом и V-образным днищем, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва. Противоминная защита выдерживает силу удара в 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под каждым колесом и столько же под днищем.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Неплохо этот автомобиль защищен и от стрелкового оружия. Бронепластины "Арлана" останавливают попадания бронебойных пуль калибра 7,62 миллиметра. Экипаж может чувствовать себя в безопасности даже под обстрелом крупнокалиберными патронами стандарта НАТО в 12,7 миллиметра.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

По сути, казахстанский "Арлан" является точной копией южноафриканского бронированного автомобиля Marauder. Его основные функции – патрулирование и разведовательно-дозорные мероприятия в трудно проходимой местности. В настоящее время производство Marauder ведется в США, Германии, Польше, Израиле, Казахстане, России и Украине. Стоить отметить, что идущие на экспорт бронеавтомобили "Арлан" казахстанского производства уже успели показать свои преимущества в нескольких локальных конфликтах.

"Многоцелевая бронированная колесная машина "Арлан" по своим заявленным тактико-техническим характеристикам полностью адаптирована под климатические условия эксплуатирования в температурных режимах от -50 до +50 градусов Цельсия и имеет высокую проходимость", – рассказал заместитель начальника Центра миротворческих операций МО РК Рустам Жанжуменов.

Высокая защищенность и маневренность позволяют использовать "Арланы" не только для разведки и патрулирования. Так, одна из машин казахстанского миротворческого контингента была переоборудована под мобильный пункт скорой помощи.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Кроме броневиков, в автопарке казахстанских военнослужащих имеются автомобили марки Toyota Land Cruiser и КАМАЗ. Внедорожники миротворцы также используют для патрулирования, а грузовики переоборудованы под передвижные технические станции.

По железным дорогам и воздуху

Стоит отметить, что для того, чтобы перебросить технику и личный состав в Сирию, казахстанские военные разработали целую операцию. Транспортировка имущества, вооружения и военной техники миротворческого контингента была осуществлена комбинированным способом.

Сначала из Алматы в Актау военная техника была перевезена железнодорожными составами. А уже из Актау в Дамаск машины переправляли на специальных самолетах. Сами военнослужащие отправились в Сирию прямым рейсом из Алматы.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Снабжение миротворцев всем необходимым, а также транспортировка выполняются на самолетах CASA C-295 военно-транспортной авиации Министерства обороны РК. Этот борт разработан консорциумом Airtech во главе с испанской фирмой CASA и индонезийской фирмой Industri Pesawat Terbang Nusantara. Самолет является развитием CASA CN-235 и превосходит предшественника на 50% по грузоподъемности и дальности полета.

Фото: Zakon.kz

Максимальная полезная нагрузка авиалайнера составляет 9250 кг. Это позволяет перевозить 71 военнослужащего или 49 десантников, а также пять стандартных поддонов с боеприпасами или амуницией.

В санитарном варианте этот самолет может вмещать до 24 лежачих раненых и до семи медработников.

К числу явных достоинств С-295 отнесены его хорошая устойчивость и управляемость, высокая маневренность, что позволяет выполнять полет на предельно малых высотах. Транспортник также может совершать взлеты и посадки с грунтовых полос.

Интерфейс транспортника полностью цифровой. Самолет снабжен системой автоматического контроля работы двигателя, эффективной противообледенительной системой, считается, что он имеет повышенную прочность в аварийных ситуациях. Часовой расход топлива на самолете С-295 в два раза меньше, чем на аналогах.

Транспортный С-295 эксплуатируется в национальных Вооруженных силах 18 государств. Казахстан стал 19-й страной-эксплуатантом и первым на территории бывшего Советского Союза.

Как устроен лагерь

По прибытии на Голанские высоты казахстанский миротворческий состав был размещен на базе "Фауар".

"Структура лагеря состоит из пяти секторов. Это оборудованные бункера и укрытия, административные здания. Порядок обеспечения миротворческих контингентов средствами повседневной жизнедеятельности в лагере "Фауар" полностью автоматизирован и оцифрованы", – сообщил заместитель начальника Центра миротворческих операций МО РК Рустам Жанжуменов.

На территории базы имеются автомойка и мастерские по ремонту, а также обслуживанию всех видов техники.

Миротворческая деятельность Казахстана

Всего за 16 лет более 600 казахстанских военных приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки.

Кроме контингента на Голанских высотах, 19 казахстанцев проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Кстати, миротворцами служат не только мужчины. 14 женщин-военнослужащих ВС РК приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом. На данный момент пять из них проходят службу в составе миссии ООН.