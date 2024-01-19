Грузия передала Казахстану подозреваемого в коррупции
Как отмечено в сообщении Генеральной прокуратуры за 19 января 2024 года,
В ведомстве уточнили:
его подозревают в том, что, будучи сотрудником органов государственных доходов Казахстана, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.
После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В октябре 2023 года злоумышленника задержали на территории Грузии.
"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Специалисты подчеркивают: за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
14 января 2024 года появилась информация о том, что в Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске.