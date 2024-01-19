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Законодательство РК

Грузия передала Казахстану подозреваемого в коррупции

Экс-сотрудника органов госдоходов Казахстана экстрадировали из Грузии Фото: pexels
Из Грузии экстрадирован в Казахстан подозреваемый в совершении коррупционных преступлений для привлечения к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Генеральной прокуратуры за 19 января 2024 года,

В ведомстве уточнили:

его подозревают в том, что, будучи сотрудником органов государственных доходов Казахстана, в период с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В октябре 2023 года злоумышленника задержали на территории Грузии.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Специалисты подчеркивают: за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

14 января 2024 года появилась информация о том, что в Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске.

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