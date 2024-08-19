Украла у знакомых более 223 млн тенге: казахстанку экстрадировали из России

Очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным Генеральной прокуратуры РК, с 2019 по 2023 год в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру.

"В результате ее преступных действий пострадали 66 жителей Павлодара на общую сумму свыше 223 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В декабре прошлого года она задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан произведена ее экстрадиция в Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном 19 августа 2024 года.

В надзорном органе уточнили, что подозреваемая водворена в следственный изолятор Петропавловска для дальнейшего этапирования в Павлодар.

"За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

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15 июля 2024 года стало известно, что объявленного в международный розыск подозреваемого вернули в Казахстан из Грузии.