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Законодательство РК

В Казахстан за год экстрадировали 55 человек, находящихся в розыске

арест Фото: Zakon.kz
По данным Генеральной прокуратуры РК, в межгосударственном розыске находятся 823 человека, сообщает Zakon.kz.

А в международном розыске находятся 1543 лица, сообщили в Генпрокуратуре на запрос Kazinform.

В 2023 году в Казахстан экстрадированы 55 разыскиваемых, в том числе из Болгарии, Грузии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Украины и др.

При этом из Германии, Латвии, Камеруна, Польши и Швеции, с которыми отсутствуют договора о выдаче, удалось экстрадировать несколько человек.

По состоянию на 13 января, с начала года оперативные службы МВД и его подразделения задержали 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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