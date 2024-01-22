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Законодательство РК

МИД: Казахстан не отдает детей на усыновление в страны Африки

Казахстан МИД Африка Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров опроверг информацию сенатора Дархана Кыдырали о том, что больше 100 казахстанских детей-сирот отдали на усыновление в экзотические страны, в том числе в Африку, сообщает Zakon.kz.

Не согласился он и с высказыванием депутата о том, что после того, как ребенка усыновляют иностранцы, казахстанские власти перестают следить за его судьбой.

"Во-первых, ребенок, усыновленный иностранными гражданами, остается гражданином РК до 18 лет. За ним следят и помогают наши консулы за рубежом по специальной программе. Но по достижению 18 лет он сам решает, гражданство какой страны получит. Если он получит гражданство этой страны (куда усыновили. – Прим. ред.), мы не сможем предпринять никаких действий. Но до этого возраста приемные родители должны отчитываться перед консулом. Высказывание, что "нет информации о детях" – не соответствует действительности. Ведь мы собираем информацию по всем детям. Конечно, иногда может случиться так, что они переезжают с одного адреса на другой, и информации может не быть".Айбек Смадияров

Также он опроверг информацию о том, что детей усыновляют граждане "экзотических стран".

"Это неправда. Потому что у нас в девяностые годы было требование отдавать детей только представителям западных стран. Они могут быть дипломатами, усыновляли детей. В такие страны (страны Африки. -– Прим. ред.) мы детей не отдаем. Не знаю, откуда он получил информацию. Согласно имеющейся у нас информации, мы не отдавали детей африканским странам".Айбек Смадияров

Сейчас, по его словам, на консульском учете состоят 1993 ребенка в возрасте до 18 лет.

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Сенатор обеспокоен судьбой детей, усыновленных иностранцами

Депутат Сената Дархан Кыдырали обеспокоился судьбой детей-сирот, усыновленных иностранцами. Свой депзапрос он адресовал генпрокурору и премьер-министру. По его словам, 120 детей усыновили граждане таких стран как Южная Африка, Кения, Филиппины, Мексика, Мальта, Аргентина, Гватемала.

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