Сенатор обеспокоен судьбой детей, усыновленных иностранцами

Депутат Сената Дархан Кыдырали обеспокоен судьбой детей-сирот, усыновленных иностранцами, сообщает Zakon.kz. Свой депзапрос он адресовал генпрокурору и премьер-министру.

Он поднял вопрос торговли детьми в зарубежные страны. Генеральная прокуратура в феврале 2014 года предложила провести спецпроверку и создать Единую систему данных детей-сирот и граждан, желающих их усыновить.

"Результат данной проверки и ход выполнения принятых решений нам неизвестны. К примеру, были ли взяты под контроль 120 детей, увезенные в такие страны, как Южная Африка, Кения, Филиппины, Мексика, Мальта, Аргентина, Гватемала, и создана ли единая система данных? Дети-сироты, вывезенные 20 лет назад в чужие страны, выросли, и сейчас эта тема обсуждается снова. Многие желают найти своих биологических родителей, узнать о своем происхождении". Дархан Кыдырали

В целях защиты прав детей, усыновленных иностранными гражданами, Казахстан в 2010 году ратифицировал Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранных усыновителей ребенка.

"По данным Министерства просвещения, с момента подписания конвенции иностранные граждане усыновили 158 казахстанских детей, в том числе в 2013-2019 годах за рубеж были вывезены 157 детей, а за последние четыре года – один ребенок. Радует резкое снижение показателя. А в период 1999-2011 годов иностранцами были усыновлены 8805 детей, 5217 из которых сняты с учета в связи с достижением 18 лет. А отчеты по 3588 детям поступают. К сожалению, немало людей, которые не направляют отчеты, по 30 детям, которые уехали в Южную Африку, ничего неизвестно. Точно так же нет данных о судьбе 104 в США, 113 детей – в Бельгии и самое страшное – абсолютно никаких данных нет о том, сколько всего детей-сирот было вывезено из нашей страны до 1999 года". Дархан Кыдырали

Какие существуют требования для будущих родителей, планирующих усыновить ребенка, а также какая государственная поддержка оказывается в Казахстане для развития и обучения малыша – в материале Zakon.kz.

