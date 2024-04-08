Какую помощь направил Кыргызстан, рассказали в МИД Казахстана

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров 8 апреля 2024 года на брифинге ведомства рассказал подробности о гуманитарной помощи, которую направил Кыргызстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что Кыргызстан оказал братскую помощь Казахстану в связи с ситуацией с паводками.

"Два дня назад казахстанскую границу пересекла колонна из 15 грузовых авто и одного внедорожника МЧС КР с товарами кыргызского производства. Всего 300 тонн. Это продукты питания, палатки, обогреватели, кровати, лампочки, матрасы, одежда. Мы выражаем благодарность нашим партнерам, которые направляют в эти дни телеграммы", – сказал Айбек Смадияров.

Также официальный представитель МИД РК поделился, что состоялось несколько телефонных звонков, в которых выражают слова поддержки и оказывают свое внимание и хотят помочь Казахстану.

"Но, как вы знаете, в стране развернут оперативный штаб. Сейчас правительство в полной мере занимается этим вопросом, все заместители нашего премьер-министра выехали в необходимые регионы, ситуация хоть и сложная, но под контролем. Также используются ресурсы материального резерва и люди сами помогают. МЧС в полной мере работу ведет с местными властями", – дополнил Айбек Смадияров.

6 апреля 2024 года в Жамбылскую область прибыло 15 фур с гуманитарной помощью из Кыргызстана.