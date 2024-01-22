Земли дендропарка в Шымкенте вернули в госсобственность – Жер аманаты

При содействии комиссии "Жер аманаты" партии Amanat в Шымкенте в государственную собственность возвращен участок дендропарка площадью 0,29 га, в ближайшее время планируется возвратить еще 0,6 га. Об этом стало известно в ходе встречи членов комиссии с жителями мегаполиса.

Также государству будет возвращен парк "Кең-баба".





Члены республиканской комиссии "Жер аманаты" партии Amanat посетили город Шымкент и встретились с местными жителями. В их числе: первый заместитель председателя комиссии "Жер аманаты", председатель комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов, заместитель председателя комиссии, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, член комиссии, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан.

Фото: партия Amanat

Фото: партия Amanat

Дендрологический парк им. А. Аскарова – излюбленное место отдыха для жителей и гостей Шымкента. Как отметил Бакытжан Базарбек заместитель председателя "Жер аманаты", ранее некоторые земельные участки парка были отчуждены в нарушение закона. В декабре 2005 года аким города вынес постановление о предоставлении третьему лицу земельного участка площадью 0,2430 га. В мае 2022 года народный избранник направил заявления в Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ о необходимости проверки на предмет законности отчуждения земель дендропарка.

"Департамент по управлению земельными ресурсами города Шымкент выявил нарушения законности при предоставлении земельного участка и изменении конфигурации земельного участка дендропарка. Было направлено представление в адрес администрации дендропарка о необходимости подачи исковых требований с истребованием незаконно отчужденных земельных участков и отменой решений акимата города Шымкент. Дендропарк выиграл все суды и незаконно отчужденные земли вернулись в государственную собственность. Все незаконные постановления предыдущих акимов будем отменять. Мы не позволим отчуждать земли парков, скверов и иных общественных мест", – сказал он.

Заместитель председателя "Жер аманаты" добавил, что в ближайшее время, комиссия окажет содействие администрации парка в части судебных тяжб по 0,6 га, которые также оспариваются и потенциально могут вернуться в государственную собственность и на баланс дендропарка.

Фото: партия Amanat

Далее члены комиссии посетили городской парк "Кең-баба", где ранее участок площадью 2,641 га был незаконно отчужден в частную собственность. Партийцы отметили, что в Комитет по управлению земельными ресурсами будет направлено заявление об открытии проверочных мероприятий с последующими судебными исками об отмене постановления акимата города Шымкент о передаче данного земельного участка в частную собственность.

Фото: партия Amanat

В этот же день члены комиссии "Жер аманаты" встретились с жителями жилого массива Кызылжар Абайского района, чьи дома находятся на территории, входящей в санитарную зону аэропорта. По существующим нормативно-правовым актам охранная зона объекта должна занимать расстояние до 100 метров. Она включает 139 га земли возле аэропорта. На сегодняшний день здесь расположено 307 жилых домов. Однако, изъятие данных земельных участков в госсобственность станет большим бременем для бюджета города. В этой связи было принято решение построить в аэропорту Шымкента новую взлетно-посадочную полосу, обеспечивающую санитарную безопасность. Однако в районе, где планируется строительство новой полосы, существует риск сноса 50 домов. Члены комиссии провели разъяснительную работу с населением.

"Жилье простых людей в районе аэропорта не будет снесено. Мы специально приехали в Шымкент, чтобы услышать мнение жителей по этому вопросу. Мы рассматриваем все возможности прийти к компромиссному решению", – сказал первый заместитель председателя комиссии Мурат Темиржанов.

В прошлом году, благодаря работе комиссии "Жер аманаты" в Шымкенте в государственную собственность было возвращено 603 га земель сельскохозяйственного назначения в жилом массиве "Кокбулак". Кроме того, два земельных участка в черте города общей площадью 1,33 га также были возвращены в госсобственность. Ранее они были предоставлены коммерческой компании для хозяйственных целей, однако срок землепользования истек.

Напомним, что всего за полтора года в целом по стране в государственную собственность возвращено порядка 10 млн га земель. Стоит отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам справедливого распределения земель. Партия Amanat, будучи общественной опорой президента, взяла на себя обязательства по общественному мониторингу реализации данной задачи.

Ранее, по инициативе республиканской комиссии "Жер аманаты" был разработан геосервис jerkarta.gharysh.kz отражающий дефицит пастбищных угодий для каждого сельского населенного пункта и перечень уже возвращенных в госсобственность земельных участков.





Для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону "горячей линии" партии Amanat 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41.