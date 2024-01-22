Бывший глава Минсельхоза назначен президентом Национальной академии наук

Ахылбек Куришбаев назначен президентом Национальной академии наук, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Куришбаев Ахылбек Кажигулович назначен президентом Национальной академии наук Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Ахылбек Куришбаев родился 13 апреля 1961 года в Алматы. Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт.

Трудовой путь начал с помощника комбайнера Талгарского межрайспецхозобьединения.

В разные годы работал директором КазНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, вице-министром сельского хозяйства, директором департамента науки МСХ, министром сельского хозяйства, ректором Казахского агротехнического университета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина.

