Бывший глава Минсельхоза назначен президентом Национальной академии наук
Фото: primeminister.kz
Ахылбек Куришбаев назначен президентом Национальной академии наук, сообщает Zakon.kz.
"Распоряжением главы государства Куришбаев Ахылбек Кажигулович назначен президентом Национальной академии наук Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.
Ахылбек Куришбаев родился 13 апреля 1961 года в Алматы. Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт.
Трудовой путь начал с помощника комбайнера Талгарского межрайспецхозобьединения.
В разные годы работал директором КазНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, вице-министром сельского хозяйства, директором департамента науки МСХ, министром сельского хозяйства, ректором Казахского агротехнического университета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина.
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