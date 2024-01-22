Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бывший глава Минсельхоза назначен президентом Национальной академии наук

Бывший глава Минсельхоза назначен президентом Национальной академии наук Фото: primeminister.kz
Ахылбек Куришбаев назначен президентом Национальной академии наук, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Куришбаев Ахылбек Кажигулович назначен президентом Национальной академии наук Республики Казахстан", – говорится в тексте документа. 

Ахылбек Куришбаев родился 13 апреля 1961 года в Алматы. Он окончил Казахский сельскохозяйственный институт. 

Трудовой путь начал с помощника комбайнера Талгарского межрайспецхозобьединения.

В разные годы работал директором КазНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева, вице-министром сельского хозяйства, директором департамента науки МСХ, министром сельского хозяйства, ректором Казахского агротехнического университета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина.

Читайте также

Аким ВКО поручил проверять все строительные объекты вместе с общественниками
Аким ВКО поручил проверять все строительные объекты вместе с общественниками
Земли дендропарка в Шымкенте вернули в госсобственность – Жер аманаты
Земли дендропарка в Шымкенте вернули в госсобственность – Жер аманаты
Токаев: Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме
Токаев: Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме
Диана Абдуллаева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: