Токаев поставил новые задачи перед президентом Национальной академии наук
Также Куришбаев сообщил о том, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития.
Далее рассказал о том, что в прошлом году проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны три интегрированные междисциплинарные научно-технические программы.
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки.
К примеру, недавно подписан указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при президенте.
Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного указа.
Кроме того, финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон "О науке и технологической политике". Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению главы государства им предоставляется жилье.
В заключительной части встречи президент Казахстана поставил перед Национальной академией наук ряд задач.
Примечательно, что несколько дней назад, 15 января, Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Там президент заявил, что в Казахстане появится Совет по искусственному интеллекту под его руководством.