Токаев поставил новые задачи перед президентом Национальной академии наук

Сегодня, 17 января 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Национальной академии наук. Ахылбек Куришбаев проинформировал президента об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Также Куришбаев сообщил о том, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития.

Далее рассказал о том, что в прошлом году проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны три интегрированные междисциплинарные научно-технические программы.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки.

К примеру, недавно подписан указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при президенте.

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Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного указа.

Кроме того, финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон "О науке и технологической политике". Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению главы государства им предоставляется жилье.

В заключительной части встречи президент Казахстана поставил перед Национальной академией наук ряд задач.

Примечательно, что несколько дней назад, 15 января, Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Там президент заявил, что в Казахстане появится Совет по искусственному интеллекту под его руководством.