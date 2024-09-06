Казахстанское предприятие оштрафовали почти на 3 млрд за экологические нарушения

На 2,9 миллиарда тенге оштрафовано ТОО "Восход Хром" за загрязнение окружающей среды. Предприятие Актюбинской области работало без обязательного экологического разрешения, сообщает Zakon.kz.

В публикации региональной прокуратуры за 6 сентября 2024 года отмечено: на протяжении 2022 года предприятие работало без обязательного экологического разрешения.

"Соответственно, все эмиссии за этот период, а это выбросы в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром трехвалентный, магний оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн, признаны сверхнормативными, т.е. незаконными". Пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

В результате предприятие оштрафовали на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

Товариществом в судебном порядке обжаловано постановление о привлечении к административной ответственности.

"Первой и апелляционной инстанциями областного суда штраф признан законным", – заключили в пресс-службе.

Несколько дней ранее, 4 сентября, сообщалось о другом штрафе, выставленном крупной компании. Тогда за выбросы пыли при хранении графита в Уральске ТОО оштрафовали на 141 477 440 тенге.

