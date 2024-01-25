"Есть какие-то идиоты": сенатор Ершов прокомментировал слова российского историка о казахах

Российский историк Михаил Смолин заявил, что казахов не существовало до 1917 года. Сенатор Сергей Ершов прокомментировал его высказывания, заявив, что официальные лица России не поддерживают такие выпады и сами называют таких людей "идиотами и дураками", сообщает Zakon.kz.

Сергей Ершов считает, что подобные нелицеприятные высказывания в адрес Казахстана нужно игнорировать. И депутат уверен, что это происходит не с подачи официальных лиц России.

"Не считаю, я даже это знаю. Я знаю не то что высказывания, а документы официальных лиц России и других государств. Я понимаю, почему вы мне задаете такие вопросы, я такие вопросы задавал в России и депутатам: "А как вы относитесь (к Казахстану. – Прим. ред.)?". Абсолютно нормально относятся, безо всяких. "Ну, у нас, говорят, дураки есть, не будешь же каждого по башке бить". В России прекрасно знают нашу историю, и казахи там живут абсолютно нормально, мы здесь русские живем абсолютно нормально. Я очень много говорил с официальными лицами, коллегами, депутатами Госдумы. Я спрашивал: "Почему?". Они отвечают: "Не мы, ну есть какие-то идиоты". Сергей Ершов

Он считает, что такие высказывания принадлежат тем, кто хочет расшатать отношения между Казахстаном и Россией. Однако кому это выгодно, по его мнению, говорить отказался.

"Просто расшатать, еще раз вбросить, чтобы: "А, вот этот плохой, он плохой, мы хорошие". Мы – казахстанцы, что нас расшатывать? У нас богатейшая история, мы вместе (с Россией. – Прим. ред.) воевали в Великую Отечественную войну, погибло 600 тысяч человек. Почти каждый четвертый казахстанец участвовал в войне, для нас это свято, я считаю. Кому это выгодно? Я не могу сейчас этого сказать, потому что посыплются и другие вопросы. Вы же сами умные люди, вы сами понимаете, кому это выгодно". Сергей Ершов

Депутат отметил, что нужно придерживаться официальной истории и не придавать значения подобным высказываниям.

"Мы же учим эту историю. Самое главное, чтобы наша молодежь эту историю знала, верила в нее. Может быть, получается так, что вы молодые, для вас это (важно. - Прим. ред.), а я 63 года прожил, чего я только не слышал. Если на каждый идиотизм отвечать… Я игнорирую, да. Я считаю, что мы должны придерживаться официального мнения и лидеров государств и самих государств. (...) А история этих земель очень богата. Здесь были тюрки, они есть и будут. Мало ли что кто-то там говорит". Сергей Ершов

Тем не менее недавно МИД РК отреагировал на высказывание Тины Канделаки о том, что в Казахстане вытесняют русский язык. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что ей запретили въезд в нашу страну.