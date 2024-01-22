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Страна этого не простит: МИД РК о Тине Канделаки

Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан Фото: Instagram/tina_kandelaki
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывания российской телеведущей Тины Канделаки о Казахстане. Он отметил, что если журналистка соберется посетить нашу страну, то ей откажут во въезде, сообщает Zakon.kz.

Представитель МИД отметил, что такие меры принимают по необходимости, и попросил журналистов не требовать этого прямо сейчас. Айбек Смадияров подчеркнул, что без внимания реплики телеведущей не останутся.

"Страна такого не простит никогда. Скорее всего, она не приедет, но если захочет приехать, то ее не пустят".Айбек Смадияров

Ранее в своем Telegram-канале Тина Канделаки 16 января заявила, что в Казахстане якобы продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Поводом для такого высказывания послужило переименование железнодорожных станций "Уральск" на "Орал" и "Узень" на "Жаңаөзен".

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