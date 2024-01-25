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Токаев о землетрясении: Нужно извлечь уроки и провести работу над ошибками

Токаев о землетрясении Фото: Zakon.kz
Президент подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

"Сейсмическое наблюдение проводится 70 сейсмологическими станциями (в городах Алматы, Шымкент и 12 областях) ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований", шесть из них в нерабочем состоянии. Согласно расчетам специалистов, по всей стране требуется установка дополнительных 285 сейсмостанций. В случае разрушительного землетрясения большое значение будет иметь наличие и доступность государственного материального резерва. Решающую роль сыграет способность оперативно восстановить транспортное сообщение и организовать медицинскую помощь. Акимы совместно с МЧС должны убедиться, что все населенные пункты к этому готовы не на бумаге, а на деле. Нужно извлечь из этого землетрясения уроки и провести работу над ошибками", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана обратил внимание на то, что вопрос обеспечения сейсмической безопасности при строительстве решен не в полной мере. По его словам, меры безопасности во время землетрясения нуждаются в кардинальном пересмотре.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. 

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сильное землетрясение в Алматы
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