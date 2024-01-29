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"Слабая работа". Министр по ЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы

"Слабая работа". Министр по ЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию к сейсмическим явлениям, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, он также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций.

"В частности, нарекания главы МЧС касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан. Министр указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях", – говорится в сообщении.

Также министр поручил усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.

"Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", – отметил Сырым Шарипханов.

Также министр поручил создать Межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.

"Кроме того, поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений. Исполнение поручений взято на жесткий контроль", – заключается в пресс-релизе.

В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов.

24 января Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований зафиксировал еще два землетрясения. В обоих случаях эпицентр был расположен на территории Китая – в 268 км и 269 км на юго-восток от Алматы. Подземные толчки произошли с разницей в один час – в 8:54 и 9:56. Однако в обоих случаях сведений об ощутимости на территории Казахстана не поступало.

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