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Более 400 млн тенге задолжали государству недропользователи

Более 400 млн тенге задолжали государству недропользователи Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области проведена проверка деятельности местных исполнительных органов по вопросу соблюдения законодательства о недрах и недропользовании, сообщает Zakon.kz.

Проверкой установлены факты неисполнения отдельными недропользователями (обладающие правом на добычу общераспространенных полезных ископаемых) таких контрактных и лицензионных обязательств, как:

  • отчисления на социально-экономическое развитие области;
  • обучение казахстанских работников;
  • пополнение ликвидационного фонда;
  • оплата подписного бонуса.
"Совокупная сумма задолженности составила свыше 400 млн тенге".Прокуратура Мангистауской области

К примеру, недропользователь "Д.А.Б." систематически на протяжении четырех лет (2019-2022 годы) не производил отчисления на общую сумму 9 млн тенге на социально-экономическое развитие Мангистауской области.

"Аналогичные факты выявлены практически у всех недропользователей".Прокуратура Мангистауской области

Принятыми мерами прокурорского надзора на сегодня в доход государства взыскано более 50 млн тенге, у семи недропользователей отозваны лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

"Работа по взысканию задолженности, в том числе в судебном порядке, продолжается".Прокуратура Мангистауской области

17 января 2024 года сообщалось, что нарушения на 105 млн тенге допустили недропользователи в Абайской области. Подробности по ссылке.

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