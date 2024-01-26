Более 400 млн тенге задолжали государству недропользователи
Проверкой установлены факты неисполнения отдельными недропользователями (обладающие правом на добычу общераспространенных полезных ископаемых) таких контрактных и лицензионных обязательств, как:
- отчисления на социально-экономическое развитие области;
- обучение казахстанских работников;
- пополнение ликвидационного фонда;
- оплата подписного бонуса.
"Совокупная сумма задолженности составила свыше 400 млн тенге".Прокуратура Мангистауской области
К примеру, недропользователь "Д.А.Б." систематически на протяжении четырех лет (2019-2022 годы) не производил отчисления на общую сумму 9 млн тенге на социально-экономическое развитие Мангистауской области.
"Аналогичные факты выявлены практически у всех недропользователей".Прокуратура Мангистауской области
Принятыми мерами прокурорского надзора на сегодня в доход государства взыскано более 50 млн тенге, у семи недропользователей отозваны лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых.
"Работа по взысканию задолженности, в том числе в судебном порядке, продолжается".Прокуратура Мангистауской области
17 января 2024 года сообщалось, что нарушения на 105 млн тенге допустили недропользователи в Абайской области. Подробности по ссылке.