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Нурлан Сабуров провел тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Нурлан Сабуров провел тренировку с Хабибом Нурмагомедовым Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров принял участие в тренировочной сессии экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает Zakon.kz.

Совместные снимки и видео опубликовал на личной странице сам Нурмагомедов 26 января 2024 года.

В подписи к публикации он отметил:

"Впервые за долгое время дал большое интервью".

Комментаторы пошутили, что теперь участники шоу "Что было дальше" сами рассказывают истории бойцу смешанных единоборств.

Стоит отметить, что Сабуров давно и тщательно следит за своей физической формой.

В конце 2023 года в Казнете появилось видео, на кадрах которого Сабуров рекламирует приложение онлайн-казино, вышедшее в Казахстане совсем недавно и позволяющее зарабатывать большие деньги. Как оказалось, именем Нурлана прикрывались мошенники.

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Анастасия Московчук
Нурмагомедов Хабиб Сабуров Нурлан
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