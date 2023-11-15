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Нурлан Сабуров "предлагает" заработать на казино

Нурлан Сабуров "предлагает" заработать на казино Фото: Instagram/chbd.chbd.chbd, Instagram/garshone
В Казнете появилось видео, на кадрах которого известный комик и актер Нурлан Сабуров рекламирует приложение онлайн-казино, вышедшее якобы в Казахстане совсем недавно и позволяет зарабатывать большие деньги, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что в видео про казино использована фальшивая озвучка.

Этот прием давно применяют для рекламы сомнительных или откровенно мошеннических способов заработка, используя видеозаписи выступления известных людей или фрагменты телепередач.

Нурлан Сабуров

Фото: Stopfake.kz


"В этом ролике за основу была взята беседа Нурлана Сабурова с предпринимателем и блогером Александром Соколовским. Интервью вышло 3 октября 2023 года. Он рассказывал про обратную сторону известности, делился фактами про свою семью и планами на будущее. Ни о каком онлайн-казино в почти двухчасовом интервью Сабуров не упоминает", – говорится в сообщении.


Запись встречи можно посмотреть на YouTube-канале Александра Соколовского.


"Реклама онлайн-казино от имени Нурлана Сабурова не что иное, как обман пользователей", – заверили аналитики.


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В мае 2020 года Forbes назвал Сабурова одним из самых перспективных россиян до 30 лет, поместив комика в рейтинг "З0 до 30" в категории "Новые медиа".

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