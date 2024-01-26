Казахский язык планируют преподавать в одном из старейших вузов мира

Казахстанская делегация в лице министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, ректоров ведущих вузов страны посетила один из престижных старейших вузов мира – University of Oxford, сообщает Zakon.kz.

В ходе посещения учебного заведения Великобритании представителям делегации были представлены эксклюзивные древние рукописи Бодлианской библиотеки Оксфорда, относящиеся к Казахстану, а также проведена экскурсия по университету.

"Сегодня между Министерством науки и высшего образования РК и University of Oxford подписано соглашение, согласно которому планируется запустить преподавание казахского языка в Оксфордском университете", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МНВО РК 26 января 2024 года.

Во второй части мероприятия Саясат Нурбек презентовал британцам первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary, разработанное по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева.

"Язык – это большая ценность для нашего народа. Сегодня, презентуя казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary, мы переступаем новый исторический порог. Благодаря этому о нашей культуре, народе узнает больше людей в мире. Мы развиваем казахский язык не только через бумажные носители, а также активно оцифровываем государственный язык", – подчеркнул министр.

Кроме того, министр провел переговоры с одним из ведущих экспертов в мире по высшему образованию, заместителем по науке в Department of Education (University of Oxford) Майей Чанкселиани.

Стороны обсудили три важных направления: программа научных стажировок, консалтинг по центрам академического превосходства, а также консультирование в сфере политики высшего образования.

В конце 2023 года был выпущен казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary. Первое издание содержит более 60 тыс. слов и состоит из 1300 страниц. Его четыре года создавали с участием специалистов Института языкознания им. Ахмета Байтурсынова. В нем учтены актуальные изменения в лексиконе обоих языков, включая новости из сферы современной культуры и науки.