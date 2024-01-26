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Новое землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы

Новое землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 26 января произошло еще одно землетрясение. Ощутимость составила два балла, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 26 января 2024 года в 14 часов 17 минут 56 секунд зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр располагался в 269 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

"Энергетический класс землетрясения: 11.1. Магнитуда MPV: 4.9. Координаты эпицентра: 41.09° с.ш. 78.49° в.д. Глубина: 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла", – говорится в сообщении. 

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