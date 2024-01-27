В Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла

Казахстанские сейсмологи снова зафиксировали землетрясение. В Алматы ощутимость составила 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным, Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр находился в 257 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи уточнили, что это был афтершок (повторный толчок).

Время подземных толчков – 15:03 по Астане.

Энергетический класс землетрясения: 12.0.



Магнитуда MPV: 5.5.

Глубина: 5 км.



Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла.

Предыдущие толчки произошли в 11:29. Его на территории Казахстана не ощутили.

По данным МЧС, с 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимые. Землетрясение, которое произошло в 15:03, – 12 по счету.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

