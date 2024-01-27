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В Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла

землетрясение Фото: Zakon.kz
Казахстанские сейсмологи снова зафиксировали землетрясение. В Алматы ощутимость составила 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным, Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр находился в 257 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи уточнили, что это был афтершок (повторный толчок). 

Время подземных толчков – 15:03 по Астане.

  • Энергетический класс землетрясения: 12.0.
  • Магнитуда MPV: 5.5.
  • Глубина: 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла.

Предыдущие толчки произошли в 11:29. Его на территории Казахстана не ощутили.

По данным МЧС, с 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимые. Землетрясение, которое произошло в 15:03, – 12 по счету.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, Не паникуйте! 
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик ( подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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