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На Павлодарском НХЗ введена в эксплуатацию новая печь битумной установки

Запуск новой печи установки производства битумов на ПНХЗ Фото: Павлодарский нефтехимический завод
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев и аким Павлодарской области Асаин Байханов сегодня посетили Павлодарский нефтехимический завод, где произвели запуск новой печи установки производства битумов.
Генеральный директор ТОО "ПНХЗ" Куаныш Бишимов доложил об основных характеристиках и влиянии печи установки производства битумов (УПБ) на объемы производства на предприятии. Пусковые операции по новой печи состоялись в центральном пункте управления ПНХЗ.
Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Фото: Павлодарский нефтехимический завод

По словам Магзума Мирзагалиева, в рамках исполнения поставленных главой государства задач по обеспечению внутреннего рынка топливом "КазМунайГаз" реализует на своих нефтеперерабатывающих заводах комплекс мероприятий для увеличения объемов производства по всей линейке нефтепродуктов.

"С учетом важности дорожного строительства для развития отечественной экономики ряд мер направлен на расширение выпуска битума. На решение указанных задач было нацелено и строительство презентуемой сегодня новой печи битумной установки. Этот проект – своего рода "первая ласточка" в модернизации битумных мощностей. Запуск печи позволит нарастить мощности выпуска битума на одном из старейших нефтехимических предприятий страны – Павлодарском заводе – с 45 000 до более 52 000 тонн в месяц. Тем самым "КазМунайГаз" укрепляет ведущие позиции на рынке производителей высококачественного битума".Магзум Мирзагалиев
Кроме более высоких экономических показателей, новая печь привнесет существенные экологические улучшения. Установленное оборудование позволит достичь снижения сжегов по топливному газу и по жидкому топливу до минимальных показателей. Также в результате внедрения новой установки ожидается существенное снижение выбросов углекислого газа.
Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом строительства спортивного комплекса в Уральске

Фото: Павлодарский нефтехимический завод

Технологическая печь оборудована современными горелками с низкими показателями выбросов оксидов азота, соответствует требуемым нормам промышленной безопасности, системе противоаварийной защиты и интегрирована в распределительную систему управления завода.

Напомним, что производство битума в группе "КазМунайГаз" также осуществляет Актауский битумный завод (ТОО СASPI BITUM). В настоящее время совместно с китайскими партнерами КМГ реализует проект по расширению мощности СASPI BITUM с 1 до 1,5 миллиона тонн нефти в год, что позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии с текущих 500 до 750 тысяч тонн в год.

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