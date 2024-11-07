Советник премьер-министра РК встретился с акимами сел Жамбылской области

В Жамбылскую область с рабочим визитом прибыл советник премьер-министра РК Ералы Тугжанов, который ознакомился с ходом реализации проекта "Ауыл аманаты", сообщает Zakon.kz.

В Байзакском районе он ознакомился с бизнес-проектами, реализованными в рамках проекта "Ауыл аманаты" (откормочная площадка, автомойка).

Далее посетил ТОО "Аулие-Ата Феникс" и проинспектировал работы по увеличению экспорта мяса птицы.

В Меркенском районе посетил учебно-методический центр, где ведется обучение теоретических и практических курсов земледелия, животноводства.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе рабочей поездки совместно с акимом Жамбылской области Ерболом Карашукеевым с акимами сел обсудили ход реализации проекта "Ауыл аманаты".

На совещании выступил с докладом руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Кошенов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На реализацию проекта "Ауыл аманаты" с 2019 по 2023 годы выделено 42,2 млрд тенге. На эти средства кредитовано 8 028 проектов в 62 сельских округах.

На приобретение 252 тыс. голов скота выделено 38,4 млрд тенге. Создано 57 кооперативов, по системе лизинга приобретено 533 ед. сельхозтехники. Одобрен 91 бизнес-проект. Возвратность выданных кредитов составила 99,6%.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

За четыре года создано более восьми тысяч новых рабочих мест.

В 2024 году планируется выделить 10,5 млрд тенге и одобрить 1200 проектов, создать 1672 новых рабочих места.

Ералы Тугжанов высоко оценил плодотворную работу жамбылцев, принявших участие в проекте.

"Главная цель проекта "Ауыл аманаты" – повышение доходов населения в сельской местности. Количество новых рабочих мест, созданных в рамках проекта, увеличилось на 25%. Количество граждан, получающих адресную социальную помощь, снизилось на 50,4%. Необходимо продолжить работу в данном направлении. Крестьяне не должны заниматься исключительно животноводством. В том числе, необходимо построить теплицу, выращивать овощи, развивать птицеводство", – сказал Ералы Тугжанов.

Советник премьер-министра РК поднял вопрос о товарном кредитовании в рамках проекта "Ауыл аманаты" на примере других регионов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе совещания были заслушаны отчеты акимов сел о проводимой работе на местах.

По итогам совещания с четырься крупными предприятиями подписан меморандум о сотрудничестве в целях поддержки и реализации продукции участников проекта "Ауыл аманаты".