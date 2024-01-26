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На каких автодорогах ограничено движение из-за непогоды в Казахстане

На каких автодорогах ограничено движение из-за погоды в Казахстане Фото: pixabay
Из-за плохой погоды ограничено движение для автотранспорта на трех участках автодорог в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", по состоянию на 17:00 26 января в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на трех участках автодорог республиканского значения в двух областях страны:

  • Жетысуская область – Ушарал – Достык км 84-184, уч. ст. Коктума - ст. Достык – 100 км;
  • Карагандинская область – Екатеринбург – Алматы км 1446-1459, Темиртау – Караганда – 13 км; а также Екатеринбург – Алматы км 1426-1446, уч. ПВП Темиртау – Темиртау – 20 км.

В настоящее время на автодорогах республиканского значения задействовано 799 единиц техники и 1307 сотрудников.

Ранее было введено ограничение движения транспорта на участке автодороги республиканского значения в Жетысуской области.

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