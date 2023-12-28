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"КазАвтоЖол" обновил список закрытых из-за непогоды трасс

"КазАвтоЖол" обновил список закрытых из-за непогоды трасс Фото: pixabay
В Казахстане введено ограничение движения транспорта на участке автодороги республиканского значения в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

В Жетысуской области из-за тумана и гололеда ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке от станции Коктума до станции Достык автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык".

Кроме того, в Актюбинской области наблюдается скопление автомобилей на нескольких участках трассы "Самара-Шымкент" и автодороге "Карабутак-Комсомол". 

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"На всей территории Казахстана сохраняет свое влияние антициклический циклон в виде дождя и снега. Также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер. 29 и 30 декабря в северных и южных регионах прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду", – предупредили в "КазАвтоЖол". 

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 29 декабря 2023 года. Подробнее читайте здесь. 

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Жанель Абдрахманова
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