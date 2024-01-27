Россиянин, убивший женщину и ее дочь в Новосибирске, скрывался в Казахстане

Криминальная полиция МВД РК задержала мужчину, убившего женщину и ее дочь в России, сообщает Zakon.kz,

Департаментом криминальной полиции МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ проводится розыск и задержание лиц, скрывающихся в сопредельных государствах от уголовного преследования.

"На основании ориентировки Главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пограничной службы КНБ и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске", – говорится в сообщении.

По данным зарубежных коллег, преступник после совершения особо тяжкого преступления намеревался скрыться в соседних государствах. После получения сообщения криминальной полицией страны были ориентированы оперативные, миграционные и другие подразделения органов внутренних дел Казахстана.

Кроме того, были проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Подозреваемый в двойном убийстве был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы на пограничном посту в Туркестанской области, когда пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в страну совершения преступления.

Между тем в главке пояснили, что 23 января в полицию Новосибирска поступило заявление от жительницы Казахстана о том, что ее подруга, проживающая в Новосибирске, перестала выходить на связь, пишет РИА "Новости".

Полицейские установили, что в январе 39-летняя жительница города Новосибирска купила автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей, после чего пропала вместе со своей шестилетней дочерью. При этом помогал в покупке автомобиля ей 31-летний мужчина, который после сделки уехал из России.

"Подозреваемый был объявлен сотрудниками уголовного розыска регионального главка МВД в федеральный и межгосударственный розыск. 25 января при попытке пересечь границу из Казахстана в Узбекистан фигурант был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан местным сотрудникам полиции", - рассказали в ГУМВД.



В СУСК по Новосибирской области сообщили, что следователи СК по факту исчезновения женщины с ребенком возбудили уголовное дело по пунктам "а, в " части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

"С 20 по 23 января жительница города Новосибирска и ее малолетняя дочь, проживавшие в Кировском районе областного центра безвестно исчезли и до настоящего времени местонахождение последних не установлено, в связи с чем, имеются достаточные основания полагать, что они убиты", - отметили в следственном управлении.

Решается вопрос об экстрадиции в Россию подозреваемого, которому было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Мангистау задержали мужчину, подозреваемого в покушении на двойное убийство.

