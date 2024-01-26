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В Мангистау задержали мужчину, подозреваемого в покушении на двойное убийство

В Мангистау задержали мужчину, которого подозревают в покушении на двойное убийство Фото: pixabay
Полиция Мангистауской области задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования несовершеннолетней девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, досудебное расследование началось в отношении жителя села Жетыбай Каракиянского района.

"Он подозревается в двойном покушении на убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней. По данным полиции, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Его жертвами стали соседи – молодой парень и его малолетняя сестра", – пишет издание. 

Подозреваемый взят под стражу. 

Как отмечает издание, у пострадавшего 20-летнего парня диагностировали множественные двусторонние проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, сквозное ранение нижней доли левого легкого. Ему провели срочную операцию – ушивание ранения легкого слева. Молодому человеку нанесли около 30 ножевых ранений. 

"У девушки 2010 года рождения множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум, множественные колото-резаные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию – ушивание ранения желудка", – пишет СМИ.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске вышел на свободу серийный убийца. Мужчина в 90-е годы насиловал, грабил и убивал женщин. 

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