Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МЧС обратилось к казахстанцам после череды землетрясений

МЧС обратилось к казахстанцам после череды землетрясений в Алматы Фото: Zakon.kz
Сейчас обстановка стабильная. МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике, сообщает Zakon.kz.

Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января 2024 года на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимые.

Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

В МЧС пояснили, что обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс, зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим.

Как сообщается, на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная.

Казахстанцам рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Запомните меры безопасности при землетрясении.

Если находитесь на верхних этажах зданий, оставайтесь там до остановки толчков, предварительно откройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной.

Нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения. Дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу.

На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередач, вывесок, заборов и т.д.

Заранее подготовьте тревожный чемоданчик, в который входят лекарства, предметы первой необходимости, продукты, документы, фонарик, теплые вещи.

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов.

Читайте также

блокада Ленинграда
80 лет снятия блокады Ленинграда: офицеры ОДКБ почтили память погибших
Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 28 января
землетрясение
В Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла
Лариса Черненко
МЧС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: