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Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК зафиксировал еще одно землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 11:29 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения: 10.4.
  • Магнитуда MPV: 4.8.
  • Глубина: 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

С 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимые.

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