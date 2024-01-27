Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК зафиксировал еще одно землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в 11:29 по Астане.

Эпицентр землетрясения расположен в 297 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 10.4.

Магнитуда MPV: 4.8.

Глубина: 5 км.



Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.

С 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимые.

