#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
507.8
580.82
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
507.8
580.82
6.44
События

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в России

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 19:07 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, произошедшее на территории Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что сейсмособытие произошло 12 июня 2025 года в 16:23 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения находился по координатам 51.841 северной широты и 90.363 восточной долготы – в 1399 км к северо-востоку от города Алматы, на территории России.

Расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана составила менее ощутимого уровня. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

А ранее утром 11 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на востоке от Алматы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было – МИД РК
События
19:12, Сегодня
Казахстанцев на борту разбившегося самолета Air India не было – МИД РК
Оставила детей и ушла отмечать отпуск: в Павлодаре мать лишилась временно опеки
События
14:04, Сегодня
Оставила детей и ушла отмечать отпуск: в Павлодаре мать лишилась временно опеки
Скандал с акимом и тюльпанами: чем закончилось дело
События
13:13, Сегодня
Скандал с акимом и тюльпанами: чем закончилось дело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: