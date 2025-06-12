Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в России
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сеть сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, произошедшее на территории Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что сейсмособытие произошло 12 июня 2025 года в 16:23 по времени Астаны.
Эпицентр землетрясения находился по координатам 51.841 северной широты и 90.363 восточной долготы – в 1399 км к северо-востоку от города Алматы, на территории России.
Расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана составила менее ощутимого уровня. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
А ранее утром 11 июня 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на востоке от Алматы.
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