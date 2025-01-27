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События

В Алматы отметили памятную дату – 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

годовщина снятия блокады Ленинграда, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 21:51 Фото: Facebook/Мурат Абдушкуров
В Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев города Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители советов ветеранов восьми районов Алматы, генерального консульства Российской Федерации, ветераны войны в Афганистане, а также члены общественных организаций и политических партий. Участники почтили память жертв блокады минутой молчания, возложили цветы к памятнику и выразили слова благодарности защитникам города.

"Это событие стало символом трагической и героической судьбы простых жителей и солдат, защитивших город. Мы должны воспитывать подрастающее поколение на примерах подвигов наших отцов и дедов, матерей и бабушек, одержавших Великую Победу над чумой XX века – фашизмом. В мероприятии приняли участие жители блокадного Ленинграда, Совет ветеранов города Алматы, Союз ветеранов Афганистана, другие ветеранские организации, генконсульство РФ, партии "Ак жол" и НПК, жители и гости города, молодежь", – написал председатель Координационного совета Общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушукуров в Facebook.
Фото: Facebook/Мурат Абдушкуров

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала одним из самых тяжелых испытаний Великой Отечественной войны. В кольце блокады оказались более 2,5 млн человек, среди которых было около 400 тыс. детей. Голод, холод и постоянные бомбардировки унесли сотни тысяч жизней. Однако, несмотря на неимоверные трудности, ленинградцы продолжали трудиться, защищать город и бороться за жизнь.

Казахстан сыграл важную роль в поддержке осажденного города. Одним из первых проявлений солидарности был знаменитый стих Жамбыла Жабаева "Ленинградцы – дети мои!", ставший символом братской поддержки казахского народа. С началом эвакуации Казахстан принял тысячи жителей Ленинграда, предоставив им кров, работу и возможность начать новую жизнь. Многие эвакуированные семьи обосновались здесь навсегда, назвав Казахстан своей родиной.

Ранее в Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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