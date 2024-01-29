Из Турции депортировали 22-летнего казахстанца, подозреваемого в участии в войне в Сирии

22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, под конвоем депортирован из Стамбула в Алматы. Это, как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Комитета Национальной безопасности, произошло еще 27 января 2024 года.

Согласно материалам следствия, уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок.

"Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратурой и МВД Казахстана". Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что в отношении фигуранта расследуют уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 Уголовного Кодекса.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"С санкции суда он взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, разглашению не подлежит.

О задержании религиозных радикалов КНБ заявлял еще 25 января 2024 года. Тогда спецоперации были проведены в Астане, Шымкенте и Актюбинской области.