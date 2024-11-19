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Законодательство РК

КНБ вернул подозреваемого в терроризме казахстанца из Турции

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:43 Фото: pexels
16 ноября 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой доставил в Алматы казахстанца, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам следствия, данный гражданин ранее выехал в Сирию, где вступил в одну из вооруженных группировок. Позднее он перебрался в Турцию, где был задержан местными правоохранительными органами.

"В ходе расследования установлено, что он принял решение добровольно вернуться в Казахстан и готов понести ответственность в рамках уголовного законодательства страны".Пресс-служба КНБ РК
КНБ вернул подозреваемого в терроризме казахстанца из Турции, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:43

Фото: gov.kz

Теперь в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса, что связано с участием в деятельности террористических организаций.

По решению суда он был взят под стражу.

Согласно действующему законодательству, информация по делу, в том числе детали расследования, не подлежит разглашению.


18 ноября 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.

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КНБ Казахстан Сирия Турция 2024 год Терроризм
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