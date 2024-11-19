КНБ вернул подозреваемого в терроризме казахстанца из Турции
Согласно материалам следствия, данный гражданин ранее выехал в Сирию, где вступил в одну из вооруженных группировок. Позднее он перебрался в Турцию, где был задержан местными правоохранительными органами.
"В ходе расследования установлено, что он принял решение добровольно вернуться в Казахстан и готов понести ответственность в рамках уголовного законодательства страны".Пресс-служба КНБ РК
Фото: gov.kz
Теперь в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса, что связано с участием в деятельности террористических организаций.
По решению суда он был взят под стражу.
Согласно действующему законодательству, информация по делу, в том числе детали расследования, не подлежит разглашению.
18 ноября 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.