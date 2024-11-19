КНБ вернул подозреваемого в терроризме казахстанца из Турции

Согласно материалам следствия, данный гражданин ранее выехал в Сирию, где вступил в одну из вооруженных группировок. Позднее он перебрался в Турцию, где был задержан местными правоохранительными органами.

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Теперь в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса, что связано с участием в деятельности террористических организаций.

По решению суда он был взят под стражу.

Согласно действующему законодательству, информация по делу, в том числе детали расследования, не подлежит разглашению.





18 ноября 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что из России для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана.