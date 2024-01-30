Ризабек Ожаров стал новым прокурором Кызылординской области

Приказом Генерального Прокурора по согласованию с президентом прокурором Кызылординской области назначен Ризабек Каримович Ожаров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 30 января, государственный советник юстиции третьего класса Ризабек Ожаров стал новым главой прокуратуры Кызылординской области.

Ризабек Ожаров родился в 1972 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

С 1996-го по 2017 годы служил в Департаментах КНБ РК по Алматы и Алматинской области (занимал должности начальника отдела следствия, заместителя начальника департамента центрального аппарата).

В 2017-2018 годах работал заместителем начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, в 2019 году недолгое время был заместителем прокурора Алматинской области. С апреля 2019 года возглавлял Службу досудебного расследования Генеральной прокуратуры.

С 2019 года должность прокурора Кызылординской области занимал Нурлан Бижанов. Он покинул пост в сентябре 2023 года, с этого момента прокурорское кресло в регионе оставалось вакантным.