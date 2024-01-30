93 место из 180: Казахстан добился успехов в борьбе с коррупцией

Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов заявил о хорошей новости: Казахстан получил + 3 балла (39 из 100) в Индексе восприятия коррупции Transparency International, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию Transparency International, Казахстан демонстрирует определенные успехи в борьбе с коррупцией, в том числе путем проведения правовых реформ и возвращения похищенных активов.



"Чтобы двигаться вперед, Казахстану необходимы антикоррупционные инициативы, которые были бы всеохватными, прозрачными и свободными от политического вмешательства, а также более широкие демократические реформы", – добавили аналитики.

Также сказано, что Казахстан показал лучший результат в истории. В то же время у Азербайджана (23), Таджикистана (20) и Туркменистана (18) – самые низкие показатели по региону.

В свою очередь, Смагулов подчеркивает, что теперь Казахстан занимает 93 место из 180 стран.



"В прошлом году были 101. Это очень серьезный результат за один год и самая лучшая ситуация за все время исследования. Особенно с учетом того, что наибольший рост был в вопросах демократии. По словам организации этому способствовала активизация гражданского общества после январских беспорядков". Дидар Смагулов

В продолжении на странице в Facebook Смагулов выражает надежду на то, что "теперь власти поймут, что гражданское общество это полноценный партнер в вопросах управления государством и от нас много чего зависит":

"Нас не надо игнорировать, бояться или травить: только совместными усилиями будет достигаться результат".

Однако, отмечает он, расслабляться совсем не стоит.

"Некоторые события в области демократизации могут откатить нас назад: это я про суровые приговоры гражданским активистам и лишение аккредитации СМИ. Конечно, это не прямой вопрос Антикора, но с учетом того, что от уровня демократии как раз и зависит коррупционная ситуация в стороне стоять не стоит!" Дидар Смагулов

В заключении он сказал, что добиться результата возможно только совместными усилиями.

