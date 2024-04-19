Общественник "потерял" дамбу за 2,2 млрд тенге в Туркестанской области – что говорят чиновники

Исполнительный директор республиканского общественного объединения (РОО) "Әділдік жолы" Дидар Смагулов не смог найти в Туркестанской области дамбу, на которую в конце 2021 года потратили 2,2 млрд тенге. На это отреагировали местные власти, сообщает Zakon.kz.

Дидар Смагулов побывал на месте, где должна быть якобы дамба за 2,2 млрд тенге, но не нашел ее. Об этом общественник рассказал в Facebook накануне, 18 апреля 2024 года.

"Видите здесь дамбу высотой до 2,5 м? Нет? А она здесь есть по документам. Причем длиной 40 км. На нее в Туркестанской области в конце 2021 года потратили 2,2 млрд тенге. Проверили сооружение один раз в 2022 году, его сразу же размыло и больше дамба не использовалась. Теперь ждут, когда закончится гарантия, чтобы бросить концы в воду (парадокс)", – написал исполнительный директор РОО "Әділдік жолы", прикрепив к своему посту несколько снимков.

Фото: Facebook/Дидар Смагулов

По словам общественника, ему звонили много удивленных журналистов, когда РОО "Әділдік жолы" огласило сумму в 97 млрд тенге, "потраченную за два года на различные дамбы, плотины и берегоукрепления".

"Данная закупка (строительство дамбы в Туркестанской области. – Прим. ред.) туда не вошла, так как была раньше и проведена как строительство нежилых помещений, чтобы максимально все спрятать. Но я очень сомневаюсь, что в Туркестане с нынешним руководством будут какие-то сдвиги: сейчас проверку дамбы будет проводить ГАСК, то есть управление самого акимата. Как думаете, они найдут нарушения (выстрелят себе в ногу)?" – резюмировал Дидар Смагулов.

По информации Управления строительства Туркестанской области, речь идет о строительстве комплекса мероприятий на Шошкакольской озерной системе.

"Согласно утвержденной проектно-сметной документации, высота дамбы составляет от 0,5 до 2,5 м, в зависимости от протяженности и рельефа местности. Протяженность построенной дамбы составляет 38 км. В Шошкакольской озерной системе, согласно проекту, было предусмотрено и выполнено строительство защитно-оградительных дамб общей протяженностью 38 км с автоматическим водосбросом, а также земляная насыпь с укреплением откосной части бутовым камнем", – рассказали корреспонденту Zakon.kz сегодня, 19 апреля, в Управлении строительства Туркестанской области и тоже предоставили фотографии, сделанные в текущем году.

Фото: Управление строительства Туркестанской области

Фото: Управление строительства Туркестанской области

В управлении уточнили, что строительство комплекса мероприятий на Шошкакольской озерной системе было реализовано в 2020-2021 годах. Стоимость строительно-монтажных работ составила 2,1 млрд тенге. Объект был завершен и принят в эксплуатацию в декабре 2021 года.

"Шошкакольская озерная система функционирует с момента принятия объекта в эксплуатацию. В данной водной акватории в 2022 году собрано 275 млн куб. м воды, в 2023 году – 355 млн куб. м. По состоянию на 15 апреля 2024 года собрано 455 млн куб. м. По сегодняшний день фактов размытия дамбы не зафиксировано... Данный проект также предотвращает подтопление территорий районов Сауран, Отырар, которые частями до 2019-2020 годов подтапливало паводковыми водами", – заверили в Управлении строительства Туркестанской области.

Фото: Управление строительства Туркестанской области

Шошкакольская озерная система – это озера и болота, заканчивающиеся в солончаковой низине и растекающейся там рекой Бугунь. ​Общая площадь акватории озерной системы составляет более 30 тыс. га, из которых занятые озерами – около 15 тыс. га. Во время весеннего половодья вода растекается по всей территории, затапливая огромные площади слоем воды от 50 до 100 см. Летом за счет испарения и фильтрации территория за короткое время осушается, вода остается на отдельных озерах. Общая вместимость озерной системы составляет около 500 млн куб. м воды.

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