Дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды

По состоянию на 00:10 31 января 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 7 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "КазАвтоЖол".

Алматинская область – 3 участка:

Алматы – Ташкент – Термез, км 59-143, уч. с. Жанакурлыс – граница Жамбылской области – 84 км.

Алматы – Шелек – Хоргос, км 24-254, уч. пункт взимания платы – граница Жетысуской области – 230 км.

Алматы – Усть-Каменогорск, км 25-124, уч. ПВП – граница Жетысуской области – 99 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (снег, понижение температуры воздуха).

Жамбылская область – 2 участка:

Алматы – Ташкент – Термез, км 143-238, уч. граница Алматинской области – с. Кайнар – 95 км.

Алматы – Ташкент – Термез, км 159-212, уч. с. Кенен – с. Кордай – 53 км.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области).

Кызылординская область – участок Самара-Шымкент, км 1802-2055, уч. г. Кызылорда – граница Туркестанской области – 253 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег с дождем, при минусовой температуре).

Туркестанская область – участок Самара-Шымкент, км 2055-2082, уч. гр. Кызылординской области – с. Шорнак – 27 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области).

Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях Казахстана на 31 января объявлено штормовое предупреждение.