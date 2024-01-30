Метель, туман и гололед ожидаются в Астане и 12 областях Казахстана

В Астане и 12 областях страны на 31 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидается низовая метель.

Ночью на юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более.

Ночью на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается метель. Ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

Ночью на большей части Атырауской области ожидается метель, днем на востоке области гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается метель.

Ночью на западе, севере Костанайской области, днем на западе, севере, юге ожидается метель. На западе, севере, центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. В Талдыкоргане днем ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Абайской области ожидается метель. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается метель.

Утром и днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный днем на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Улытауской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Кызылординской области, днем на большей части области ожидается гололед. Днем на севере, в центре области метель. Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается гололед.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в центре, юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед. На севере, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последний день января.