В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги
Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 18:00 19 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 автодорогах республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.
Закрыты для движения:
- Жамбылская область – автодорога общей протяженностью 79 км. Алматы – Ташкент – Термез – с. Кенен – с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). В регионе снег, метель, ветер, ограничение видимости;
- Жетысуская область – автодорога общей протяженностью 100 км. Ушарал-Достык" – ст. Коктума – ст. Достык. В регионе снег, метель, ветер, ограничение видимости.
- Костанайская область – автодорога общей протяженностью 83 км. Жезказган – Петропавловск – гр. Улытауской области – г. Аркалык.
- Улытауская область – автодорога общей протяженностью 115 км. Жезказган – Петропавловск – п. Улытау – гр. Костанайской области. В регионе сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз.
"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1536 человек"."КазАвтоЖол"
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 20 по 23 февраля 2024 года.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript