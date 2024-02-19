В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли дороги

Фото: "КазАвтоЖол"

По состоянию на 18:00 19 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 автодорогах республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.

Закрыты для движения: Жамбылская область – автодорога общей протяженностью 79 км. Алматы – Ташкент – Термез – с. Кенен – с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай). В регионе снег, метель, ветер, ограничение видимости;

Жетысуская область – автодорога общей протяженностью 100 км. Ушарал-Достык" – ст. Коктума – ст. Достык. В регионе снег, метель, ветер, ограничение видимости.

Костанайская область – автодорога общей протяженностью 83 км. Жезказган – Петропавловск – гр. Улытауской области – г. Аркалык.

Улытауская область – автодорога общей протяженностью 115 км. Жезказган – Петропавловск – п. Улытау – гр. Костанайской области. В регионе сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз. "На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1536 человек". "КазАвтоЖол" Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 20 по 23 февраля 2024 года.

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