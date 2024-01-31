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Участники рынка выступают за сохранение негосударственной экспертизы

Необходимо ограничить этажность зданий на тектонических разломах в Алматы – эксперт Фото: Zakon.kz
Об этом рассказал зампредседателя правления Палаты экспертных организаций, кандидат технических наук Талгат Мамаев во время пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе, передает Zakon.kz.

Министерство промышленности и строительства заложило в проект Строительного кодекса норму по ликвидации Института негосударственной экспертизы. Это возвращает отрасль к госмонополии на экспертизу проектов.

"Частные эксперты выполняют экспертизу несложных объектов – жилые дома до 5 этажей, административные здания до 2 этажей, производственные здания пролетом до 12 метров, сельскохозяйственные здания небольшой мощности. К государственной экспертизе отнесены все жилые дома выше 5 этажей, больницы, детсады, потенциально опасные объекты, АЗС, котельные и так далее. Во всех проблемах проектирования многоэтажных ЖК выше 5 этажей должна нести ответственность государственная экспертная организация (тесная застройка, строительство на тектонических разломах). В Строительном кодексе надо ограничить этажность зданий на тектонических разломах 5 этажами вместо существующей нормы 9 этажей", – рассказал Талгат Мамаев.

Зампредседателя Палаты экспертных организаций заявил, что перекладывать ответственность на Институт негосударственной экспертизы несправедливо и безосновательно. С этим экспертное сообщество категорически несогласно, сообщил эксперт.

Участники рынка выступают за сохранение негосударственной экспертизы

Фото: Zakon.kz

По его информации, после землетрясения в Турции глава государства давал поручение проверить сейсмобезопасность всех зданий.

"Сегодня МПС ответственность за все проблемы с некачественным строительством и все свои недоработки пытается переложить на негосударственную экспертизу", – заявил Талгат Мамаев.

"Уполномоченный орган считает, что для обеспечения безопасности зданий, сооружений в сейсморайонах, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и массового скопления людей, необходимо передать из негосударственной экспертизы в госмонополию. Такая постановка вопроса необъективна. Все вышеуказанные объекты относятся к технически сложным, и их экспертизу сегодня выполняет государственная экспертная организация", – пояснил эксперт.

Палата экспертных организаций объединяет более 200 аккредитованных организаций, в которых работает более двух тысяч специалистов. Кроме того, инициатива уйти от госмонополии и создать конкуренцию на рынке экспертизы строительных проектов для повышения качества принадлежит государству.

Участники рынка выступают за сохранение негосударственной экспертизы

Фото: Zakon.kz

С тех пор прошло менее 10 лет – надо и дальше развивать независимую негосударственную экспертизу в соответствии с поручением главы государства о демонополизации строительной отрасли и поддержке малого и среднего бизнеса, напомнил Мамаев.

"В Мажилис направлен нормативный акт, который по содержанию является консолидированным законом, а не кодексом! К тому же Строительный кодекс не должен содержать нормы, регулирующие архитектурную и градостроительную деятельность, долевое участие в жилищном строительстве, которые должны регулироваться отдельными кодексами и законами", – подчеркнул он.

Габит Садырбаев, первый вице-президент Союза архитекторов Республики Казахстан, заслуженный архитектор Казахстана, один из спикеров конференции, отметил, что проект кодекса слишком раздут, состоит из 200 страниц, и слишком большую часть (15 страниц) занимает регулирование бизнеса.

"Больше внимание стоило обратить на международный опыт в области архитектурного строительства", – считает Габит Садырбаев.

В свою очередь доктор архитектуры Алексей Абилов заметил, что важно четко обозначить роль научных исследовательских проектов. А также при строительстве объектов учитывать мнение людей, опираясь на соцопросы.

"Необходимо назвать готовящийся кодекс "Градостроительным кодексом Республики Казахстан", как это было обозначено в поручении президента РК. Необходимо дать в нем четкие определения сферам архитектуры, градостроительства и строительства, их роли и месту в решении вопросов пространственной организации социальных процессов. Надо избавиться от чрезвычайно запутанной структуры кодекса, изобилия второстепенных и не относящихся к разрабатываемому закону глав и статей", – отмечает Абилов.

Другой спикер брифинга, Акиржан Маметов, рассказал о нехватке детализации в положениях о нормах строительства. Академик Международной академии архитектуры подчеркнул, что последнее землетрясение в Алматы показало, что город не готов к вопросам, связанным с обеспечением безопасности населения и ликвидации возможных негативных последствий после землетрясения. Все вопросы безопасного функционирования городов и других поселений должны закладываться на уровне разработки генеральных планов, проведения подготовительных научно-технических и инженерно-изыскательских работ, создания специализированных научных центров в каждом крупном регионе со специфическими особенностями.

"Градостроительный кодекс Республики Казахстан, как это было обозначено в поручении президента страны, должен был дать приоритет комплексному развитию городов с учетом создания комфортной, экологически благоприятной и безопасной городской среды. В настоящее время разработанный проект "Строительного кодекса" ориентирован на развитие строительной отрасли и косвенно касается упомянутых аспектов. Кодекс нужно отозвать и доработать", – резюмировал академик Маметов.

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