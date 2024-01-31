БРК принял стратегию развития на 2024-2033 годы

В АО "Банк Развития Казахстана" дочерней организации АО "НУХ "Байтерек" решением Совета директоров утверждена долгосрочная стратегия развития на 2024-2033 годы.

Основной фокус в утвержденном документе сделан на повышении благосостояния казахстанцев через поддержку развития несырьевого сектора экономики, инфраструктуры и экспортоориентированных предприятий.

Фото: БРК

"Учитывая основные приоритеты, определены три направления развития – увеличение вклада Банка в экономику Казахстана, эффективность управления активами Банка и устойчивое развитие. Уверены, что их реализация внесет свой значимый вклад в достижение обозначенной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым задачи по удвоению объема ВВП к 2029 году", – отметил председатель правления БРК Марат Елибаев.

В частности, по первому направлению Банк нацелен на финансирование проектов обрабатывающей промышленности с высоким социально-экономическим эффектом и акцентом на выпуск продукции среднего и верхнего переделов.

Банк будет оказывать поддержку проектам, которые обеспечивают импортозамещение и обладают экспортным потенциалом, а также будет предоставлять инструменты для развития инфраструктуры страны. Одна из главных задач в этом направлении – помочь росту роли частного сектора в развитии экономики страны в целом.

Для реализации этих задач БРК будет использовать широкий спектр инструментов, включая средне-и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов и экспортных операций, кредитование текущей деятельности, синдицированное финансирование, финансирование лизинговых сделок, предоставление гарантий и межбанковское финансирование.

К концу 2033 года целью БРК является выделение инвестиций на обрабатывающую промышленность и инфраструктуру в сумме 9,3 трлн тенге, включая 3,1 трлн тенге через инструменты Фонда развития промышленности. При этом доля проектов по выпуску товаров среднего и верхнего переделов в структуре кредитного портфеля Банка к 2033 году должна составить не менее 30%, а доля инфраструктурных проектов – на уровне 35%.

Благодаря поддержке БРК, в свою очередь, предприятия смогут улучшить свои финансовые показатели. Так, в случае реализации целей Банка объем выручки поддержанных предприятий должен вырасти до 5,17 трлн тенге за 2024-2033 года, а объем экспортной выручки – превысить 2 трлн тенге.

Второе направление подразумевает сохранение финансовой устойчивости и высокого качества портфеля БРК, а также увеличение базы фондирования для последующего финансирования проектов. В результате реализации этого направления доля кредитного и лизингового портфелей от активов Банка должна составить 77% к 2033 году. При этом БРК продолжит активно работать на внутреннем и международном рынках капитала для привлечения финансовых средств.

Третье направление, касающееся устойчивого развития, будет реализовано через полное внедрение ESG-принципов в работу Банка к 2033 году. БРК стремится полностью соответствовать требованиям международных соглашений и стандартов в области устойчивого развития, и, как социально ответственная организация, уже приступил к реализации собственной "Дорожной карты" по внедрению ESG в свою деятельность.

Также отмечается, что БРК продолжает повышать свою эффективность и прозрачность. Так, например, сроки рассмотрения заявок на финансирование в 2023 году были сокращены с 73 до 60 рабочих дней, а на сайте Банка раскрываются конечные бенефициары всех проектов, которые уже получили финансирование или находятся на рассмотрении.

Обновленная Стратегия опубликована и доступна для ознакомления в соответствующем разделе сайта Банка.