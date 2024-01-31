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Уразгали Сельтеев: Поправки важны в рамках защиты нашего информационного пространства

Уразгали Сельтеев: Поправки важны в рамках защиты нашего информационного пространства Фото: pxhere
Политолог Уразгали Сельтеев заявил, что вопросы аккредитации в Казахстане зарубежных журналистов и СМИ вызвали неоправданно громкий и искусственный резонанс.

По его словам, все потому, что в этом легальном механизме нет ничего нового или противоречащего отечественной и мировой практике.

"Данный процесс и так на протяжении восьми лет регулируется Правилами аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов. Нормы были утверждены нашим МИДом еще в 2016 году и никаких проблем на глобальном уровне тогда не вызвали".Уразгали Сельтеев

Сейчас лишь планируется закрепить указанные нормы в отраслевом законе "О масс-медиа", то есть речь идет о сугубо процедурном действии.

Он добавил, что это не попытка ограничить права журналистов и свободу слова – не надо паниковать. Это важно и необходимо в рамках защиты нашего информационного пространства и национальной безопасности в целом от внешних угроз.

"Надо говорить открыто, что в условиях обострения геополитических противостояний казахстанское информационное поле уже давно стало одной из арен идеолого-пропагандистской борьбы между Россией, Украиной, США, странами Евросоюза и Китаем. Практически повседневно на казахстанцах тестируются чужие идеологические нарративы. Судя по тому, что война в Украине затягивается, а к власти в большинстве западных стран рвутся "ястребы", ситуация будет усугубляться. И мы должны противостоять тому, чтобы нашу страну не превращали в "проходной двор" и полигон для информационных атак".Уразгали Сельтеев

Неважно, СМИ какого государства будет публиковать противоправный контент, распространять фейки и создавать ложные интерпретации о нашей республике – все должны соблюдать казахстанское законодательство. В противном случае их деятельность на территории нашей страны будет ограничена.

"В то же время в отраслевом законе следует обозначить четкие формулировки и конкретные критерии, подпадающие под угрозы национальной безопасности. А тревога казахстанских медиа, журналистов, правозащитников – излишняя. Никто на их свободы и мнения, по крайней мере со стороны государства, не посягает. В этом плане многие страны ставят правовые заслоны для противодействия зарубежному влиянию. К примеру, попробуйте открыть официальное пропагандистское СМИ на территории США, Великобритании, Китая, Южной Кореи или России, которое станет в корне противоречить национальным интересам этих стран".Уразгали Сельтеев

Ответные действия местных властей будут очевидно предсказуемыми, сказал он в заключении.

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